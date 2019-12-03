Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве в выходной день 2 февраля 2020 года (воскресенье) будут работать пять отделов ЗАГС, сообщается на портале мэра столицы.

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В «красивую дату» — 02.02.2020 — планируют зарегистрировать брак более 90 пар. Заявления от молодожёнов уже принимаются.

В настоящее время в Москве работают ежедневно дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5. В воскресенье, 2 февраля, столичное Управления ЗАГС решило открыть ещё Шипиловский и Гагаринский загсы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания работают со вторника по субботу. В воскресенье и понедельник — выходные дни.

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