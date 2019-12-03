Казань, 3 декабря 2019, 10:06 — REGNUM Войсковой наряд казанского специального моторизованного полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ нашёл потерявшегося девятилетнего мальчика в Казани. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Росгвардии.
«В составе рядовых Александра Сорокина, Виктора Антонова и Сергея Винограденко в ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка в столице Татарстана нашёл потерявшегося 9-летнего мальчика», — сообщили в Росгвардии.
Ранее нарядам наружных служб в Казани поступила ориентировка на розыск ребёнка, потерявшегося в Приволжском районе города. Мальчика военнослужащие обнаружили при обходе территории у станции метрополитена «Дубравная».
Для возвращения мальчика родителям росгвардейцы передали его сотрудникам ПДН территориального отдела полиции.