Беслан, Северная Осетия, , 10:50 — REGNUM Завершилось эпидемиологическое расследование, начатое после массового отравления воспитанников детского сада в городе Беслане в Северной Осетии. Причиной заболевания детей острой кишечной инфекцией стал норовирус, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Учитывая одновременно возникшее заболевание у детей и клинические проявления, предполагается пищевой путь передачи кишечной инфекции норовирусной этиологии, в реализации которого ведущая роль принадлежит человеческому фактору», — пояснили в надзорном ведомстве.

В настоящее время специалисты проводят проверку деятельности детского сада. По результатам этой работы в соответствии с выявленными нарушениями будут приняты меры административного воздействия. Материалы эпидрасследования, как сообщается, переданы в следственное управление СК РФ по Северной Осетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 ноября в детскую республиканскую клиническую больницу города Владикавказа с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 воспитанников детского сада № 6 города Беслана в возрасте от двух до шести лет. Из них 11 детей были госпитализированы, троих отпустили на амбулаторное лечение.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».