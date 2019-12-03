Яньтай, Китай, , 09:51 — REGNUM Новый авиамаршрут соединил город Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая со столицей Таиланда Бангкоком, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Рейс в оба конца намечены на каждые вторник, пятницу и субботу. Оператором выступит авиакомпания Shandong Airlines. Это первый авиамаршрут компании, который связывает город Яньтай с городами Юго-Восточной Азии. Маршрут нацелен на развитие экономического и торгового сотрудничества, культурных коммуникаций и туризма между Шаньдуном и Таиландом.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания EgyptAir открыла первый прямой маршрут между столицей Египта Камиром и китайским города Ханчжоу на востоке Китая.

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