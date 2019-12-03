Токио, , 09:40 — REGNUM Сегодня, 3 декабря 2019 года, испоняется ровно 25 лет с того момента, как компания Sony выпустила свою консоль Playstation. Эта игровая приставка стала одной из самых продаваемых в итории игровой индустрии.

Выход первой Playstation на рынок состоялся 3 декабря 1994 года. Стоит отметить, что тогда между производителями консолей шла ожесточённая конкурентная борьба (основными игроками были Nintendo и Sega) и нельзя было заранее предсказать, насколько успешным получится проект Sony с точки зрения продаж.

Особенно если вспомнить, что Playstation изначально разрабатывалась в качестве дополнения к Super Nintendo. В какой-то момент между компаниями возникли разногласия и Sony решила выпустить консоль самостоятельно.

Всего в мире было продано 103 млн экземпляров Playstation, на момент апреля 2019 года консоль занимала в рейтинге продаж четёртое место, уступив PlayStation 2 (159 млн), Nintendo DS (154 млн) и Game Boy (Game Boy Color) (119 млн).

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