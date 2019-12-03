Владикавказ, , 10:49 — REGNUM Власти Северной Осетии выделят 5,4 млн рублей на ежемесячные надбавки к пенсии родителям детей, погибших в результате теракта в школе Беслана. Эти средства заложены в бюджете республики на 2020 год.

«Для доплат к пенсиям пострадавших семей в бесланской трагедии в 2020 году будет выделено 5 млн 400 тыс. рублей. <…> Минфин принимает все усилия, чтобы максимально увеличить ассигнования, облегчить жизнь данной категории населения», — цитирует ТАСС врио министра финансов региона Касполата Бутаева.

С соответствующей просьбой к властям Северной Осетии ранее обратились родители жертв теракта. Решение о выплатах было принято правительством республики в сентябре текущего года.

Напомним, в 2004 году террористы захватили бесланскую школу № 1 — в заложниках в заминированном здании оказались свыше 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из них — дети, еще порядка 800 человек получили ранения.