Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Микрорайон Академический в Екатеринбурге станет отдельной административно-территориальной единицей. Соответствующий законопроект приняли на заседании гордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За проект закона проголосовало абсолютное большинство депутатов. Теперь документ передадут в свердловское заксобрание, где по нему также должны принять решение.

Район также вберёт в себя Широкореченский микрорайон. У Академического будет своя районная администрация. Площадь новой административно-территориальной единицы оценивается в 4,5 тысяч га.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по выделению Академического в отдельный район начались ещё весной 2019 года. Процесс оформления должны завершить к 2023 году.

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