Пермь, , 09:29 — REGNUM В Перми работники машиностроительного завода им. Дзержинского заявили о проведении митинга 15 декабря. Мэрия уже получила уведомлении об акции протеста, сообщает издание «Звезда».

Митинг состоится в Саду камней, ожидается 600 участников. «С уничтожением промышленности растёт наша зависимость от импорта, теряются ценные технологии и мастерство. Поэтому ждём на митинг всех, кто понимает, что без своего производства стране нельзя. Пора объединяться!», — сказал один из организаторов.

Организаторы митинга хотят обратить внимание власти на широкий круг проблем оборонно-промышленного комплекса и остановить уничтожение завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года трудовой коллектив намеревался выйти с протестом на улицу, однако власти обещали помощь, и митинг был отменен. С 11 ноября завод им. Дзержинского находится в простое. Во второй половине ноября СМИ сообщали, что предприятие готовят к продаже.

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