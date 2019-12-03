Пекин, , 09:21 — REGNUM В общей сложности 9656 человек погибли и 58 675 пострадали в результате «нецивилизованного» вождения в Китае за первые 10 месяцев текущего года, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, ненадлежащее поведение за рулем, о котором идет речь, относится к 10 видам «нецивилизованных» практик вождения, в которые входят нарушение при обгоне или опережении, остановку или стоянку в неположенном месте, а также несоблюдение безопасно дистанции.

Всего 4661 смертей, по данным министерства, было вызвано в результате действий водителей, которые не уступили дорогу в предусмотренном правилами месте транспортным средствам или пешеходам. Отметим, что в России ожидаемая смертность на дорогах в 2019 году оценивается в 17 тыс. человек против 18 тыс. в 2018 году.

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