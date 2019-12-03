Воронеж, , 09:19 — REGNUM Первый мощный снегопад накрыл Воронеж 3 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Снег начался ночью, и по прогнозу будет идти почти сутки.

Первыми последствия снегопада ощутили на себе коммунальщики и автомобилисты. Последние встретили утро в девятибалльных пробках — встали сразу несколько районов города. По данным на 09:15 дорожная обстановка остаётся сложной — дородные заторы достигают восьми баллов. Ситуацию усугубляют и мелкие дорожные аварии: по данным сервиса «Яндекса.Пробки», только на Московском проспекте произошло четыре ДТП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улицы ещё перед снегопадом обработали противоледными материалами. Особое и первоочередное внимание коммунальщики обещают уделить улицам, которые используются в качестве альтернативных после закрытия путепровода на 9 января — Донбасской, Пирогова, Машиностроителей, проспекту Труда.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, 3 декабря в Воронеже будет идти сильный снег при температуре 1−3° мороза и северо-западном ветре 8−13 м/с.