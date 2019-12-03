Москва, , 09:19 — REGNUM Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.

Так, только 22 приложения перешагнули итоговую отметку в четыре балла, все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в три балла преодолели все исследуемые приложения. Эксперты проверяли приложения на функциональность, удобство использования, безопасность хранения данных и онлайн-оплаты.

В пятерку лучших приложений на Android вошли «Яндекс.Такси» (4,66 баллов из пяти), «Ситимобил» (4,52), Uber Russia (4,51), Gett (4,44) и Maxim (4,41), на iOS — «Яндекс.Такси» (4,64), Uber Russia (4,46), Gett (4,44), «Ситимобил» и Maxim (по 4,39 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, сервис «Яндекс.Такси» хочет поглотить группу компаний «Везет», которая является сервисом заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России.

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