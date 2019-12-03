Куньмин, Китай, , 09:10 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла случай контрабанды почти 2000 граммов метамфетамина, спрятанного в экспресс-посылке, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чаннин города Баошань получили сведения, что готовится экспресс-посылка к доставке из пограничного города Жуйли на границе с Мьянмкой до столицы китайской провинции Юньнань города Куньмина. И в ней, с высокой долей вероятности, находятся запрещенные вещества. На место была отправлена рабочая группа.

Около 21:00 по местному времени 11 ноября полиция Куньмина перехватила подозрительную посылку, в которой находилось две упаковки с 100 мешками метамфетамина общим весом 1966 граммов, запрятанных в респираторных масках. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань является китайской передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым золотым треугольником наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма.

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