Кызыл, , 09:10 — REGNUM Отопительный период в районах Тувы, а также в Кызыле проходит в штатном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол.

Объекты теплоснабжения и ЖКХ, тем временем, готовятся к праздникам — утверждены графики дежурства с 1 по 8 января.

«На всех предприятиях будет введён режим повышенной готовности, предусматривающий усиленный контроль за работой электротехнического оборудования», — отметили в министерстве.

Необходимый запас угля, топлива для дизельных электростанций и ГСМ будет обеспечен на объектах до 25 декабря. Также ключевой задачей, по словам министра, является обеспечение контроля отгрузки угля населению по фиксированной цене.

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