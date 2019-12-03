Красноярск, , 09:14 — REGNUM Утром 3 декабря датчиками общественников зафиксировано повышенное загрязнение воздуха в ряде районов Красноярска. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Грязнее всего воздух оказался в Северном и в Солонцах, где с показателями более 200 РМ2,5 оказалась «чёрная зона».

Менее критичная, но неблагоприятная ситуация с чистотой воздуха — «красная зона» — наблюдается на правобережье, в районе Юности, Павлова и Южного берега. Здесь датчики показывают 160−170 РМ2,5.

Традиционно благополучная ситуация в Академгородке и Удачном. Детальнее ознакомиться с текущей ситуацией можно на общественном ресурсе nebo.live/ru/krs.

По информации из министерства экологии Красноярского края, в городе сегодня наблюдается низкий уровень загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Красноярске был официально введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности (НМУ) — так называемое «чёрное небо». После 29 ноября этот режим был снят.

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