Чернушка, Пермский край, , 09:04 — REGNUM В Чернушинском районе Пермского края местная жительница признана судом виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию двух детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, имея двух маленьких дочерей, женщина не заботилась о них. Антисанитария, злоупотребление алкоголем в присутствии детей, оскорбления и жестокость в отношении них — все это суд учел при вынесении приговора.

Нерадивую мать приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.