Москва, , 09:02 — REGNUM Большинство жителей России (54%), курящих электронные сигареты, при введении ограничений свободной продажи и использования не откажутся от них. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

13% опрошенных курильщиков отметили, что будут вынужден перейти на обычные сигареты, столько же (13%) будут искать устройства для курения, которые пока не попадают под ограничения.

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Постараются полностью отказаться и от обычных сигарет, и от электронных сигарет 13% респондентов. Опрос показал, что среди курящих электронные устройства, 98% ранее курили традиционную табачную продукцию.

Опрос проведен 17 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о полном запрете торговли насвем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя.

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