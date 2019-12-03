Далянь, Китай, , 09:01 — REGNUM Таможня города Далянь на северо-востоке Китая отказалась принять 23,71 тонну твердых отходов, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

По данным таможни, пришедшие по документам «кожаные лоскуты», представляют ни что иное как мусор, а потому не подлежит ввозу в страну. Сотрудники таможни Даяованя провели расследование, которое установило, что данный груз запрещен к ввозу в Китай.

Напомним, что с 2019 года власти Китая запретили ввоз в Китай твердых отходов за исключением тех, что содержат редкие ресурсы, которые нельзя получить иначе. Закон был принят для борьбы за экологию в стране. Даяованьская таможня уже запретила к ввозу в Китай 21 партию груза суммарным весом 3 895,6 тонн.