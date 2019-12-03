Калуга, , 12:22 — REGNUM Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из вторичного сырья объявили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и региональный экологический оператор, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

На конкурс для изготовления новогодних елочных игрушек из вторсырья приглашены дети в возрасте до 14 лет, а также их родители, воспитатели, учителя детсадов и школ. Новогодняя игрушка должна быть выполнена более чем на 50% из вторсырья, устойчива к температурным режимам и влажности, а также иметь крепления к елочным ветвям. Размер игрушек — от 15 до 50 см.

«Мы проводим конкурс новогодней ёлочной игрушки из вторсырья для того, чтобы ещё раз обратить внимание на то, что загрязнение окружающей среды становится одной из важнейших проблем современности. А ведь многим отходам можно дать вторую жизнь, и каждому из нас по силам внести свой небольшой вклад», — считает министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.

Конкурс на оригинальную новогоднюю игрушку завершится 16 декабря. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, а поделки-победители будут использованы для украшения новогодних елок.

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