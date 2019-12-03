Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM В дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, которое произошло на автодороге Кызылорда — Кумколь в Кызылординской области Казахстана, граждане России не пострадали. Об этом 3 декабря заявили в посольстве РФ в Казахстане.

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«По сведениям, которыми на данный момент располагает Генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате, российских граждан среди погибших и пострадавших нет», — уточнили в дипломатическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в 05:25 на трассе Кызылорда — Кумколь в Казахстане, в 85 километрах от Кызылорды, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за гололёда, в результате чего автобус опрокинулся на крышу. Предположительно в салоне находились 50 пассажиров. Пятнадцать пострадавших извлечены из автобуса. По последним данным, семь человек погибли.

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