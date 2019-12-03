Москва, , 08:55 — REGNUM Командира экипажа разбившегося в мае самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов не признает своей вины, сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.

По его словам, предварительное следствие по делу в отношении пилота завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которые насчитывает порядка 20 томов, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что следователи завершили расследование дела о крушении SSJ-100. По версии следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

Пилота обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, в результате жесткой посадки воздушное судно загорелось, погиб 41 человек.

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