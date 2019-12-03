Чэнду, Китай, , 08:50 — REGNUM Пострадавший от землетрясения Национальный парк Цзючжайгоу в провинции Сычуань на юго-западе Китая вошел в нормальный режим работы после двух лет восстановления в результате разрушительного землетрясения, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время восстановлено 85% парка от разрушений, нанесенных толчками. Начиная с 28 ноября он был открыт для индивидуальных туристов. Максимальное число посетителей в день выросло от 8000 человек в сентябре до 20 000 человек.

8 августа 2017 года в провинции произошло землетрясение магнитудой 7,0, что привело к закрытию парка. Цзючжайский аэропорт «Хуанлун» также прекратил свою работу. Возобновить его работу удалось лишь 8 августа текущего года. По данным властей, транспортные мощности всех трех воздушных маршрутов и автомобильных дорог, связывающих эту горную местность с «большой землей», вышли на нормальный уровень.

Напомним, что Национальный парк Цзючжайгоу является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он богат живописными лесами, горами, тибетскими культурными объектами, а также в нем имеется известный храм Тару.