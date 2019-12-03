с. Мирная, , 08:48 — REGNUM В Забайкальском селе Мирная Оловяннинского района уже давно наступила зима, а температура воздуха сейчас не превышает — 23 °C. Вот и приходится местному почтальону вместо выдачи корреспонденции заниматься печью, до следить, чтобы уголь не своровали. Как сообщает Gazetavechorka.ru, сложившаяся ситуация толкнула местного жителя Якова Коновича обратиться за помощью к главе России Владимиру Путину и американскому президенту Дональду Трампу, чтобы те навели порядок.

«Долгое время печку на почте топили аргалом — навозом. Потом, правда, завезли уголь. Но его начали приворовывать, потому что нет сторожа», — пишет мужчина.

По его словам, свет к почтовому отделению не проведён: почтальон утром приходит и в потемках начинает чистить, а потом топить печку. Как уже сообщало ИА REGNUM, расстояние от одного до другого района в Забайкалье может составлять несколько сотен километров. Во многих населённых пунктах отсутствуют связь, почта и нет интернета.

В июне 2019 г. появилась информация о том, что в стационаре в посёлке Вершино-Дарасунский, люди вынуждены стирать себе бинты.

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