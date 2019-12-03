Москва, , 08:47 — REGNUM Зимой в парках Москвы начнут работать необычные тематические выставки. Большинство из них можно посетить бесплатно, сообщается на портале мэра столицы.

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Тематические выставки будут работать в 11 городских парках и зонах отдыха, в частности, в парке «Зарядье», «Музеон», «Кузьминки» и др.

Посетители смогут увидеть раритетные новогодние открытки времён СССР, пейзажи Антарктиды, Эльбруса, насладится видами Москвы с высоты птичьего полета и познакомиться с дикой природой России.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний сезон в парках Москвы стартовал 22 ноября. Для посетителей будут работать катки и 62 лыжные трассы. Пройдут фестивали, концерты и мастер-классы.

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