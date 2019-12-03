Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM В 2020 году в подразделениях, расположенных на территории Бурятии проведут около восьмидесяти тактических учений различного уровня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, более половины из них состоится в двустороннем формате.

В частности, в следующем году здесь пройдут традиционные международные российско-монгольские учения «Селенга-2020». В этом году манёвры прошли на территории Монголии.

«В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск под руководством командования общевойскового объединения будут проведены лагерные сборы и полевые выходы», — отметили в ВВО.

Войска также будут готовить для проверки представителями центральных органов военного управления российской армии, в том числе с передислокацией ряда подразделений на незнакомые полигоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дислоцированная в Бурятии общевойсковая армия по итогам года признана лучшей в Восточном военном округе. Военнослужащие армии единственные в ВВО приняли участие и показали при этом высокие результаты в таких учениях, как «Центр-2019» и «Селенга-2019».

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