Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Орске Оренбургской области в суд направлено уголовное дело об убийстве инвалида с целью ограбления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в областной прокуратуре.

По версии следствия, 32-летний мужчина, нанятый для выполнения строительных работ, решил ограбить хозяев дома. Он планировал вывезти сейф, когда собственников домовладения не было дома. Однако прибыв на место, мужчина выяснил, что в доме находится 32-летний сын хозяев, который несмотря на инвалидность может помешать реализации плана. Попытка выманить мужчину из дома не увенчалась успехом. Тогда злоумышленник уговорил инвалида пройти в гараж, где убил сына хозяев дома.

После этого из дома был вынесен сейф, его содержимым являлось 800 тыс. рублей и документы. Деньги мужчина оставил, а документы сжег.