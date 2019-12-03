Москва, , 08:49 — REGNUM Мобильное приложение, позволяющее фиксировать нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и передавать данные в МВД, может появиться в России. Инициативу прорабатывают МВД и Минкомсвязи, сообщает 3 декабря РИА Новости.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предложил поощрять участников дорожного движения деньгами за сообщения о водителях-нарушителях. Свою идею он изложил в письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Петрову ответила начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анна Горюнова. В ответе говорится о поддержке ведомством идеи создания сервиса, который давал бы гражданам возможность самостоятельно снять нарушения на видео, а затем отправить в МВД.

«Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывается возможность создания сервиса», — указано в ответе на имя Петрова.

Реализовать инициативу можно будет после поправок к административному законодательству. Речь идет о привлечении автомобилистов к ответственности за нарушения правил в случаях, если инциденты зафиксированы на фото или видео и переданы правоохранителям через портал госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем письме Петров предложил поощрять деньгами тех, кто сообщал бы органам дорожной полиции о нарушителях.

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