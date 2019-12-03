Париж, , 08:36 — REGNUM Около 70% школьных учителей во Франции присоединятся к забастовке 5 декабря, передает BFM TV.

На национальном уровне 4 из 10 школ останутся закрытыми.

«Это беспрецедентная цифра с 1995 года. Это означает, что пенсионная реформа беспокоит учителей», — заявила Франсет Попино, генеральный секретарь профсоюза SNUipp-FSU (национальный союз учителей).

«Если бы учителям была назначена пенсия по этой реформе, они потеряли бы от 600 до 900 евро в месяц. Необходима переоценка заработной платы, чтобы не было такой потери», — добавила она.

В заявлении, размещенном на сайте профсоюза, 5 декабря назвали «черным четвергом» и пригласили всех принять участие.

«В Париже 5 декабря бастуют 80% школьных учителей и почти 300 школ (из 656) будут закрыты. Это историческое событие», — говорится в заявлении SNUipp-FSU, опубликованном в Twitter.

Со своей стороны, SNES (национальный союз учителей второй степени) считает, что около 50% учителей средних и старших школ выйдут бастовать 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, 53% жителей Франции одобряют мобилизацию против пенсионной реформы. Сотрудники транспортных и общественных служб, а также несколько профсоюзов, включая полицейских, пожарных, железнодорожников, и четыре молодежные организации подтвердили свое участие в мобилизации 5 декабря.

Читайте также: 53% жителей Франции одобряют забастовку против пенсионной реформы — опрос

Читайте ранее в этом сюжете: Ряд авиарейсов отменят в Париже из-за забастовки