Москва, , 08:32 — REGNUM В России продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. Так, на сегодняшний день в целом по стране прививки от этого заболевания сделали свыше 65,59 млн человек, что составляет 45,3% от численности населения. об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 3 декабря.

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Так, за счёт средств федерального бюджета привито более 17,5 млн детей и 40,4 млн взрослых. Ещё 7,2 млн человек получили прививки за счёт других источников, в том числе за счёт работодателей.

Добавим, что в настоящее время в России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ низкий. Он обусловлен преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа в общей структуре находок респираторных вирусов составляет 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, учёные прогнозируют, что глобальное потепление приведёт к тому, что люди будут болеть гриппом круглый год, а не как сейчас преимущественно в зимний период.

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