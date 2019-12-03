Калуга, 3 декабря 2019, 11:41 — REGNUM В Калужской области порядка 1500 нарушений закона в сфере противодействия экстремизму и терроризму выявлено в 2019 году. К ответственности привлечены около 500 должностных лиц, сообщила 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.
Прокурорские проверки проводились на объектах промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, а также образования, здравоохранения, культуры, спорта. К ответственности привлекли жителей Калуги, Обнинска, Износковского, Медынского и Ферзиковского районов.
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