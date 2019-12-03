Барнаул, , 07:57 — REGNUM У некоторых пациентов лишняя чайная ложка красной икры, наряду с совпадающими по времени приема другими излишествами, способна спровоцировать, к примеру, гипертонический криз. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»).

Комментируя слова врача-диетолога о вреде красной икры, он пояснил:

«В целом рекомендации диетолога будут нелишними для предновогодней аудитории. Хотя случаи переедания именно красной икры навряд ли когда-либо фиксировались, ее совместное употребление с другими продуктами может внести свою негативную лепту в состояние здоровья людей. Речь прежде всего идет о хронических среднетяжелых и тяжелых заболеваниях, при которых для предупреждения ухудшения и декомпенсации велика роль строжайшего соблюдения диеты. Это патология сердца, сосудов, почек, а также подагра и сахарный диабет.

В такой ситуации лишняя чайная ложка икры наряду с совпадающими по времени приема другими излишествами способна спровоцировать, к примеру, гипертонический криз или резкое повышение уровня мочевой кислоты в крови со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому общим правилом для таких пациентов будет прием небольших количеств пищи, ограничения по калорийности и по количеству соли».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что красная икра содержит в себе много холестерина и соли и может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва».

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