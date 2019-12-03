Барнаул, , 07:46 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает, что запрет на «детское шампанское» оправдан. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутата Госдумы Милонова и ответ Минпромторга, она пояснила:

«Продукты питания, предметы обихода не должны прокладывать тропу взросления ребенка через символы вредного для здоровья поведения. Копирование поведения — это мощный обучающий процесс и шутить с ним крайне опасно. Создавать у малышей иллюзию о правильности употребления взрослыми алкоголя, сигарет не стоит. Необходимо создавать визуальный ряд из полезных привычек как для человека, так и для общества. Эту инициативу скорее поддерживаю, но необходимо сделать ревизию всех «вредностей», выработав стройную систему мер. Можно заняться и мультфильмами, и кино, и даже с учебниками, на мой взгляд, есть проблемы в вопросах формирования гармоничного режима ценностей гражданина и человека».

Напомним, ранее о том, что Минпромторг РФ намерен обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи «детского шампанского» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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