Новосибирск, 3 декабря 2019, 07:43 — REGNUM В Новосибирске второклассницу из школы №183, которую, со слов матери, сначала выгнали, а потом избили, перевели в другое учебное заведение.
Сначала родители собирались обратиться в суд, но неожиданно поменяли своё решение, забрали документы из этой школы и перевели её в другую.
«Конечно, Милана будет тосковать по своим друзьям, с детьми она хорошо общалась», — сказала «КП-Новосибирск» мать школьницы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что информацию «о причинении телесных повреждений второкласснице» сейчас проверяют следователи.
Мать девочки, которую унизили на чаепитии из-за отказа родителей сдавать деньги на мероприятие, рассказала, что одноклассники сначала начали высказывать претензии её дочери, а позже её пнул одноклассник.
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Свою проверку после инцидента начало и министерство образования Новосибирской области.
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