Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM В США 2 декабря в возрасте 90 лет скончался американский историк, автор книг о российских императорах, лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал сын историка Кристофер, Мэсси умер в собственном доме в городе Эрвингтон, штат Нью-Йорк. Он страдал от болезни Альцгеймера.

Первая известность пришла к Мэсси после публикации в 1967 году книги о российском императоре Николае II «Николай и Александра».

Вершиной его биографического творчества считаются также две биографии русских императоров. Первая — 900-страничная книга «Пётр Великий», за которую Мэсси в 1981 году получил Пулитцеровскую премию. Вторая — также объёмная 600-страничная биография «Екатерина Великая», удостоенная в 2012 году премии американского отделения «ПЕН-центра».