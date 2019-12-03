Москва, 3 декабря 2019, 07:36 — REGNUM На неспособности сформулировать определение понятий в навязываемом обществу законе профилактики семейно-бытового насилия поймал телеведущий Владимир Соловьёв первого заместителя председателя Совета Федерации РФ по социальной политике и депутата Московской городской думы, сторонницу закона Инну Святенко эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
Начиная обсуждение представленного к обсуждению закона о профилактики семейно-бытового насилия, проект которого был предложен Советом Федерации, Соловьёв сходу поставил целый ряд неудобных для лоббистов закона вопросов, но так и не получил от Святенко ни одного четкого ответа. Все сентенции чиновницы не вышли за рамки лозунгов и общих слов. При этом сам телеведущий, очевидно, был настроен на конструктивную дискуссию.
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Святенко дала понять, что никакой разницы между «психологическим насилием» и моральным ущербом она не видит и менторским тоном поспешила истребовать от телеведущего определение «психологического насилия» со словами «ну-ка, сформулируйте».
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Напомним, что закон о семейно-бытовом насилии, по мнению целого ряда экспертов, является попыткой протащить ювенальную юстицию в России под маской радения с насилием в семье. При этом, предлагается семейное насилие выделить в некую отдельную категорию, будто бы оно чем-то отличается от несемейного, а также вмешиваться в дела семей без ведома и желания членов семей — банальному доносу или на основе «чуткого нюха» заинтересованных в получении государственных средств структур.
Закон лоббируется сообществами феминисток и сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации и сформулирован в духе их специфических представлений о семье, которой, судя по всему, с их точки зрения просто не должно существовать. Закон предполагает разлучение членов семьи по охранному ордеру в случае наличия даже недоказанных сведений о факте насилия в семье без суда и следствия буквально. При этом, в случае разлучения членов семей один из них неизбежно будет лишен возможности проживать в своем доме, то есть будет выкинут «на мороз». А такие расплывчатые вещи как «финансовое насилие» или «психологическое насилие» оставляют обширнейшую почву для манипуляций, ставя во главу угла сугубо субъективные ощущения жертвы, является ли она таково или нет.
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