Барнаул, 3 декабря 2019, 07:35 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия) готов согласиться с мнением своего коллеги из Государственной думы Виталием Милоновым о необходимости запрета продажи детского шампанского. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что Минпромторг готов рассмотреть данную инициативу, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ известило о том, что готово обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.
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