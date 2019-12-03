Барнаул, , 07:35 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия) готов согласиться с мнением своего коллеги из Государственной думы Виталием Милоновым о необходимости запрета продажи детского шампанского. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что Минпромторг готов рассмотреть данную инициативу, он пояснил:

Павел Шумихин «Я бы согласился с мнением депутата Милонова и экспертов о необходимости запрета продажи детского шампанского. Всё дело в неправильном названии. По существу речь идет об имитации употребления алкоголя со стороны ребёнка. Разумеется, это способствует появлению определенной толерантности к алкоголю и вызывает нездоровый интерес к спиртным напиткам или их положительное восприятие уже с детского возраста. Сколько таких детей втянется потом в пагубную привычку — неизвестно, и это количество навряд ли является особенно большим, но тем не менее задачей законодателя является воспрепятствовать такой возможности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ известило о том, что готово обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.

Читайте также: Минпромторг предложил обсудить вопрос о запрете детского шампанского