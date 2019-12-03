Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинске Южно-Уральский госуниверситет зачислил студента в магистратуру только после вмешательства прокуратуры. Изначально гражданину отказали в праве на образование, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По данным прокурорских проверок, при распределении бюджетных мест члены приёмной комиссии нарушили принцип конкурсного отбора. Абитуриент имел приоритет при поступлении, но его не зачислили.

Ректору вуза было внесено представление. Сейчас магистрант зачислен, а виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.