Биробиджан, , 07:51 — REGNUM В Еврейской автономной области уходит со своего поста руководитель областного управления культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Елена Болтыбаева покидает свой пост 13 декабря, пишет ЕАОMedia. На должности руководителя областного управления культуры она находилась с апреля 2017 года. Как пояснила Елена Болтыбаева, в дальнейшем она планирует покинуть регион. О том, кто займёт освободившийся пост, в настоящее время информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономной области и Приморского края сообщили об отказе участвовать в конкурсных процедурах по федеральной программе реновации учреждений культуры в 2020—2022 годах из-за отсутствия разработанной проектно-сметной документации и положительной государственной экспертизы.