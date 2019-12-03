Биробиджан, , 07:30 — REGNUM Еврейская автономная область попала в тройку регионов, жители которых работают больше всех, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом говорят данные Росстата, демонстрирующие ситуацию по итогам третьего квартала 2019 года.

Больше всего трудятся жители Калининградской области. За семь дней они отрабатывают 39,2 часа.

На втором месте оказалась Еврейская автономная область (39,1 часа), а третье поделили Воронежская и Рязанская области (по 39 часов).

Меньше всего работают на Алтае — 33 часа. Средняя продолжительность трудовой недели в Москве составляет 36,2 часа, а в Санкт-Петербурге — 36,6 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область вошла в число регионов России с самой низкой заработной платой.