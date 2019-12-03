Оренбург, , 07:14 — REGNUM Мост на ул. Терешковой в Оренбурге, на котором произошло вечером 2 декабря ЧП, ремонтирует компания, находящаяся под следствием из-за хищения средств при ремонте Илекской развязки, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Скандал вокруг ремонта моста-развязки улицы Донгузской и Илекского шоссе разразился, когда по результатам проверки выяснилось, что опоры моста полые. Контракт с фирмой расторгли. К ремонту приступил новый подрядчик. Как выяснилось, директор новой и прежней подрядной организации — одно лицо. Весной 2019 года по факту хищения средств при ремонте Илекской развязки возбудили уголовное дело.

В соцести и мессенджерах активно обсуждают ЧП в Оренбурге и сообщают детали относительно подрядчика, который занимался ремонтом виадука, пролет которого обрушился 2 декабря. Один из пользователей отметил, что, согласно открытым источникам, компания создана в 2016 году с уставным капиталом 12 500 рублей. В 2016 и 2017 годах у фирмы не было ни одного контракта, а потом отмечен резкий экономический рост — три контракта для ГУ «ГУДХОО» на сумму 183 568 503 рубля и один контракт для УСДХ администрации Оренбурга на сумму 68 278 813 рублей. «Очень талантливые в «Ремстрое» менеджеры и руководство, раз смогли так хорошо себя зарекомендовать в 2018 году, не имея при этом опыта. Все эти работы выполнены тремя людьми, оформленными в компании», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря в Оренбурге на загородном шоссе произошло частичное обрушение виадука. Травмированы два человека, они доставлены в больницу. В городе введен режим ЧС муниципального характера. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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