Абакан, , 06:50 — REGNUM Жители посёлка Беренжак в Ширинском районе Хакасии поддержали инициативу республиканских чиновников, касающуюся организации особо охраняемой природной территории — памятника природы «Каменный лес». Как сообщили ИА REGNUM в региональном госкомитете по охране животного мира и окружающей среды, удивительные каменные изваяния возьмут под охрану в Хакасии.

Площадь планируемого памятника природы составляет 223,5 га. Он создаётся без изъятия земель у собственников, пользователей и арендаторов. На территории «Каменного леса» планируют оборудовать экологические тропы.

По словам зампредседателя госкомитета Татьяны Брагиной, идея организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) в этом месте возникла более двух лет назад в связи с необходимостью сохранить от антропогенного влияния комплекс каменных изваяний, находящийся недалеко от Беренжака.

«Неконтролируемый туристический поток негативно сказывается на состоянии каменных глыб, имеющих определенные формы, очертания, историю и легенды», — подчеркнула Брагина.

Она уточнила, что на первых общественных слушаниях жители эту инициативу не поддержали. Их одобрения удалось добиться за два года.

Сейчас идёт сбор необходимых документов, которые будут направлены в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, прибрежный природный комплекс «Ясенская коса» создан на Кубани.