Челябинск, , 06:38 — REGNUM В Челябинске бывший сотрудник полиции отдан под суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркосредств, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следствие считает, что 16 июля 2015 года он сбыл нарковещество арестованному в обмен на показания о причастности к десяти кражам. А другому арестованному старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска в тот же день дал возможность встретиться с женщиной в обмен на показания против третьего лица.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Дело будет рассматривать Калининский райсуд.