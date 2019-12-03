Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбурге на 09:00 местного времени (07:00 мск) запланировано начало работ по демонтажу конструкций моста, которые несут угрозу обрушения. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства

Обрушение моста по ул. Терешковой Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

В настоящее время движение по виадуку, который частично обрушился, перекрыто. По словам Зенова, после разбора конструкций и демонтажа будет дана оценка возможности открытия движения.

Часть пролёта, который рухнул Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря на загородном шоссе в Оренбурге произошло частичное обрушение моста, который находился на ремонте. Обрушился пролет площадью 200 квадратных метров. Два человека получили травмы и госпитализированы. В городе введен режим ЧС муниципального характера. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).