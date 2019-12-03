Нью-Йорк, США, , 06:31 — REGNUM Визит в США супруги и дочери гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион штата Иллинойс, завершён после двух месяцев пребывания. Об этом сообщается на странице российского генерального консульства в Нью-Йорке в Twitter.

С момента приезда близкие Бута находились в городе Спрингфилд для встреч с осуждённым. В середине ноября они перебрались в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с американскими адвокатами осуждённого и подготовиться к вылету в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Алла Бут, жена Виктора Бута, рассказала о возможном переводе её супруга в учреждение менее строго режима, чем тюрьма Мэрион, в которой он в настоящий момент отбывает наказание.

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