Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM На публичных слушаниях в Екатеринбурге горожане одобрили проект модернизированной схемы теплоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

На мероприятии присутствовали 107 человек, из которых 98 граждан поддержали проект. Новая схема предусматривает более экономичный способ передачи тепла и переход с открытых на закрытые схемы снабжения населения мегаполиса горячей водой.

«Для простого потребителя повысится качество и надежность услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения», — пояснил замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Отметим, что протокол публичных слушаний будет направлен на доработку в мэрию города, а затем министерство ЖКХ Свердловской области, согласно требованиям федерального законодательства.