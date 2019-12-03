Челябинск, , 06:28 — REGNUM В Челябинске местные жители продолжают жаловаться на то, что улицы посыпают реагентами.

В частности, технику, рассыпающую соль, заметили жильцы домов по улице Художника Русакова. Они сообщили об этом чиновникам. Мэр Наталья Котова потребовала от представителей компании «Южуралмост» объяснений, но те заверили, что и машина, и участок не их.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алексей Текслер потребовал отказаться от практики использования химических реагентов в зимний период. Этому предшествовали многочисленные жалобы как пешеходов, так и автомобилистов на последствия применения реагентов.