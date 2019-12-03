Чита, , 06:23 — REGNUM По случаю Дня Неизвестного солдата, отмечаемого сегодня, 3 декабря в России, губернатор забайкальского края Александр Осипов обратился к гражданам, напомнив что места гибели и захоронения тысяч защитников Родины, среди которых есть и земляки-забайкальцы, до сих пор остаются неизвестными.

«Сохранить память о героях нам, ныне живущим, важно для будущих поколений. Сегодня в ряде государств делаются попытки переписать историю и принизить роль нашей страны в разгроме фашизма. Убеждён, что время всё расставит по своим местам, и подвиг наших предков будет жить в веках. Вспоминая обо всех погибших, чьи имена не сохранила история, но чьи ратные дела вписаны в летопись войн, мы произносим слова, высеченные у стен Кремля: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение об установлении Дня Неизвестного солдата было принято в соответствии с указом президента в ноябре 2014 г. Эта дата выбрана потому, что в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Ранее журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания, заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести. Он утверждает, что на этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.

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