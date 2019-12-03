Челябинск, , 06:06 — REGNUM В Челябинске 70-летняя цыганка осуждена за продажу 1,2 кг героина. Приговор вынес областной суд на основании вердикта присяжных, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено 18 апреля 2018 года. В городе Коркино, по договорённости с тремя своими соучастниками, гражданка продала героин гражданину. Покупатель оказался сотрудником ФСБ, и женщина была задержана.

Суд учёл, что наркоторговка имеет на попечении несовершеннолетнего внука, состояние здоровья и преклонный возраст. Также было принято во внимание то, что она признала вину и помогла изобличить соучастников. Приговор против них вступил в силу 19 июня. Ей же назначено семь лет колонии общего режима.