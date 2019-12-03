Владивосток, , 05:58 — REGNUM Иностранный судовладелец полностью погасил долг по зарплате в размере более 3 млн рублей перед моряками судна DPL Alyur после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Четырнадцать российских моряков из экипажа судна DPL Alyur обратились в транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты. В момент вхождения судна в порт Владивостока исковые заявления о взыскании с иностранной компании-судовладельца долга по зарплате, составлявшего более 3 000 000 рублей, были направлены в суд.

Компания «Нортвест шип мэнэджмент лтд», понимая возможность наложения на неё санкций по ограничению выхода её судов из российских портов, выплатила морякам деньги, не дожидаясь судебного решения.