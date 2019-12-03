Чита, , 05:35 — REGNUM Избавившийся от приставки исполняющего обязанности глава Читы Александр Сапожников поблагодарил главу Забайкалья Александра Осипова за поддержку и отметил, что горожане чувствуют перемены к лучшему, которые происходят в краевой столице. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Новому «сити-менеджеру» теперь предстоит не только обеспечивать горожан услугами, транспортом, содержать в нормальном состоянии улицы и общественные территории, организовывать работу учреждений бюджетной сферы, но и «выработать разнообразную широкую систему восприятия ожиданий горожан, — рекомендовал глава региона.

«Важно слышать каждого горожанина, в том числе в социальных сетях. Это даст возможность видеть рельефно и объемно картину жизни города и проблем людей», — пояснил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, назначение главы администрации или так называемого сити-менеджера состоялась 28 ноября 2019 г. Им стал исполняющий обязанности главы Александр Сапожников.

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