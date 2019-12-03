Америкус, , 04:18 — REGNUM Экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован на минувших выходных в медицинское учреждение Phoebe Sumter в городе Америкус в штате Джорджия, сообщается на сайте Центра Картера.

Причиной госпитализации называется инфекция мочевыводящих путей. Отмечается, что 95-летний Картер пошел на поправку и намерен вернуться домой в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Джимми Картер был помещен в госпиталь при университете Эмори в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления. При этом 25 октября его выписали из больницы после завершения лечения перелома костей таза.

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